Inter-Cagliari, Inzaghi scioglie il ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2024

Inter-Cagliari, ci sono le formazioni ufficiali. L’attesa è finita. Tra poco più di un’ora sarà finalmente partita tra l’Inter e il Cagliari. Una sfida tra due squadre in salute in cui i sardi vorranno continuare a fare punti, dopo la preziosissima vittoria ottenuta in casa dell’Atalanta. Per questo, per la squadra di Inzaghi, servirà la massima attenzione e la massima cura di ogni dettaglio per evitare brutte sorprese.

Intanto, il tecnico nerazzurro, scioglie gli ultimi dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda il ballottaggio tra Mkhitaryan e Frattesi. Di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov.

All. Claudio Ranieri.