Inter-Cagliari 2-2: ci si gioca tutto nel derby. Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2024

95′ – Finisce qui

90′ – Cinque minuti di recupero

87′ – Esce Hatzidiakos ed entra Wieteska

85′ – Esce Bastoni ed entra Buchanan

82′ – Gol Cagliari! Palla vagante in area di rigore, ne approfitta Viola che batte Sommer e pareggia i conti

77′ – Dentro Zappa, Lapadula e Viole e fuori Luvumbo Shomurodov e Di Pardo

76′ – Escono Darmian, Dimarco e Sanchez ed entrano Arnautovic, Carlos Augusto e Dumfries

74′ – Calhaaaaanooooogluuuuuu! Il turco trasforma dal dischetto

72′ – Ammonito Mina per perdita di tempo

71′ – Rigore per i nerazzurri per fallo di mano di Mina

64′ – Gol Cagliari! Luvumbo protegge bene il pallone in area e lo scarica per Shomurodov che con il destro trafigge Sommer

63′ – Esce Mkhitaryan ed entra Frattesi

61′ – Occasione Inter! Calhanoglu batte la punizione dai 30 metri, Scuffet la vede arrivare all’ultimo, ma in tuffo manda in angolo

47′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, palla che arriva Dimarco che calcia di sinistro al volo e Scuffet vola e salva in angolo

45′ – Comincia la ripresa

Una buona Inter nel primo tempo si porta in vantaggio grazie alla rete di Thuram. Una prima parte di gara in cui i nerazzurri potevano essere più cinici e firmare anche il raddoppio. Un Cagliari che prova a ripartire e, quando lo fa, crea scompiglio grazie all’imprevedibilità di Zito Luvumbo. Nella ripresa servirà una maggiore intensità e un maggior cinismo per chiudere i giochi e portare a casa i tre punti

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Un minuto di recupero

39′ – Ammonito Prati per fallo su Calhanoglu

28′ – Esce Jankto infortunato ed entra Prati

21′ – Occasione Inter! Thuram punta un avversario e lo salta, mette il pallone in mezzo per Sanchez che non arriva a calciare per un soffio, ostacolato da un avversario

11′ – Thuuuuuuraaaaaaam! Sanchez mette un cross basso in mezzo per Thuram che deve solo spingere il pallone in rete e non sbaglia

10′ – Occasione Cagliari! Ripartenza veloce dei sardi con palla che arriva sulla trequarti a Lovumbo che punta due difensori e fa partire il sinistro a giro che esce di poco

6′ – Occasione Inter! Acerbi pesca sulla trequarti Sanchez. Il cileno la mette in area per Dimarco che prova il sinistro al volo, ma manda a lato

5′ – Occasione Inter! Angolo di Dimarco, libera la difesa cagliaritana. Il pallone arriva fuori area a Barella che prova il destro al volo, ma è bravissimo Scuffet a tuffarsi e parare

1′ – Inizia la partita

Inter-Cagliari, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Una sfida importantissima per i nerazzurri che, dopo il pareggio del Milan contro il Sassuolo, devono assolutamente vincere per portarsi ad un punto dalla conquista dello scudetto e della seconda stella. Ma di fronte, ci sarà un Cagliari mai domo e alla ricerca di importantissimi punti per la salvezza. I nerazzurri dovranno prestare la massima attenzione e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

All. Simone Inzaghi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov.

All. Claudio Ranieri.