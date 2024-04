Inter-Cagliari, le pagelle: Sanchez-Dimarco di lusso, bentornato al gol Thuram, Acerbi distratto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/04/2024

Inter-Cagliari, le pagelle dei nerazzurri. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per la squadra nerazzurra che è vero che è molto stanca, ma ha anche preso un po’ sottogamba l’impegno di questa sera andando troppo sotto ritmo e il Cagliari ne ha approfittato. Di seguito, i voti dei nerazzurri.

SOMMER, 6: Non può farci nulla sui due gol del Cagliari.

BISSECK, 6,5: Partita di sostanza del ragazzone tedesco. Non rischia mai nulla e non perde la calma nei momenti di maggior pressione. Una conferma.

ACERBI, 5: Molto male oggi. Poteva e doveva fare di più sui due gol del Cagliari. Incerto.

BASTONI, 6: L’Inter prende un po’ sottogamba l’impegno e lui gioca, come tanti, a ritmo basso. Meno continuo in fase offensiva e sbaglia anche qualche passaggio non da lui.

DARMIAN, 6: Anche per lui una partita al piccolo trotto. Si vede di rado in avanti ed è molto più utile in fase di ripiego.

BARELLA, 6,5: Dei tre in mezzo è quello che prova a fare qualcosa in più, ma la squadra non lo segue e gioca sotto ritmo.

CALHANOGLU, 6,5: Regia a sprazzi per il turco che ha il merito di non fallire il rigore del momentaneo 2-1.

MKHITARYAN, 6: Partita giocata al piccolo trotto dall’armeno che va in modalità risparmio energetico. Poco più di una sgambata, con giocate semplici per i compagni.

DIMARCO, 7: Che partita per l’esterno nerazzurro! Ala aggiunta e difensore in più in fase difensiva. Tanto movimento intelligente nello spazio che crea scompiglio e la solita quantità industriale di palloni messi in mezzo.

SANCHEZ, 7: Il cileno gioca una grande partita per abnegazione e qualità. Suo l’assist per il gol di Thuram, oltre alle tante giocate funzionali e ai ripiegamenti difensivi.

THURAM, 6,5: Ritorna al gol ed è sicuramente una notizia positiva. Anche lui va molto a sprazzi e sarebbe servità maggiore continuità.

FRATTESI, 6,5: Incide sempre. Entra e da la sveglia alla squadra, conquistandosi il rigore.

CARLOS AUGUSTO, 6: Prova a gestire, ma oggi non è giornata.

DUMFRIES, 5,5: Prova a dare l’arrembaggio, ma non crea nulla.

ARNAUTOVIC, 5,5: Non si vede mai.

BUCHANAN, SV