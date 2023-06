Inter, i tifosi invadono Istanbul. Allo stadio con un solo colore

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/06/2023

Inter, la finalissima di Champions League contro il Manchester City non si giocherà solo sul prato. Sugli spalti dell’Ataturk sarà spettacolo puro e i tifosi nerazzurri sono prontissimi per una coreografia che promette di essere semplicemente indimenticabile. Inter, sarà tutto colorato di blu il settore nerazzurro, con una coreografia da brividi. Due i motti del match.

Come riporta La Gazzetta dello Sport la coreografia, studiata in queste settimane, è in viaggio verso il Bosforo. In pratica coprirà tutto il settore riservato al tifo interista. L’obiettivo è quello di creare una vera e propria onda blu. Infatti la curva nord, cuore del tifo nerazzurro, chiede a tutti i tifosi interisti di andare allo stadio con una maglia di colore blu. Loro ne hanno preparate due con due scritte diverse. Nella prima è riportato il motto “Fight for us” (combatti per noi), mentre sulla seconda sono stampate le parole del coro che è diventato la colonna sonora da brividi di questa stagione “… per tutti quei chilometri che ho fatto per te…”.