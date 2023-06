Inter, Dumfries pronto per il City. L’olandese racconta come è nato il sogno

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/06/2023

Inter, ormai ci siamo. La squadra è partita per Istanbul dove tra due giorni andrà in scena la partita del decennio per i nerazzurri. Dal 2010 manca la finalissima di Champions League. Era la notte di Madrid dove gli eroi del triplete conquistarono la coppa. Obiettivo che ora hanno i ragazzi di Simone Inzaghi.

Anche Denzel Dumfries ha come unico obiettivo quello di riportare la Coppa a Milano. L’esterno destro ha rilasciato un’intervista al sito sportivo olandese vi.nl, rilanciata anche in Italia. L’esterno dopo alti e bassi ha trovato il ritmo giusto diventando in pratica una pedina imprescindibile sullo scacchiere di Inzaghi risultando spesso decisivo. Inter, Dumfries non gioca solo per l’onore. Il sogno è diventato possibile dopo la sconfitta col Bayern.

Dumfires ha dichiarato che giocare una fine di Champions non era tra i suoi obiettivi di calciatore , ma giocarla è un grande onore. “Sono molto orgoglioso. Non abbiamo avuto una stagione facile, ma anche questo è un vantaggio per noi. Questo ci fa venire fame. Vincere la Champions League è un traguardo enorme.”

L’olandese ha posi sottolineato che sarà importante l’aspetto tattico contro il Mancehester City. “Quello che dobbiamo dare in ogni caso è assicurarci di avere una buona tattica. Nella finale di FA Cup abbiamo visto che hanno un ottimo centrocampo.” Poi rivela di avere pochi dubbi puntando sull’avere “attenzione di noi stessi. Ci prepareremo nel miglior modo possibile. Dimostreremo di avere una squadra forte”.

Poi Dumfires rivela un aneddoto. “Dopo la gara contro il Bayern Monaco, quando Onana è entrato e ha gridato che potevamo vincere la Champions League, in quel momento ci ho creduto anche io”.