Inter, trattativa a sorpresa per la fascia sinistra: il giocatore può arrivare in un caso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/06/2023

Inter, per la fascia sinistra si tratta un nome a sorpresa. La squadra nerazzurra, tra due giorni, sarà impegnata nell’importantissima partita contro il Manchester City valevole per la vittoria della Champions League. Una partita ai limiti del proibitivo contro una squadra che rappresenta il meglio che, ad oggi, il calcio europeo e forse mondiale possa presentare.

Per questo Simone Inzaghi dovrà preparare al meglio ogni dettaglio per mettere in difficoltà gli uomini di Guardiola. Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, dalle scrivanie di viale della Liberazione si pensa a programmare il futuro della squadra per cercare quei calciatori che possano fare al caso di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Uno dei ruoli che desta maggiore interesse alla dirigenza nerazzurra, è sicuramente quello inerente alla fascia sinistra. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la società nerazzurra sta cercando di cautelarsi nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta ufficiale per Robin Gosens.

Il nome che piace di più è quello di Carlos Augusto del Monza, esterno mancino brasiliano classe 1999 che, in questa stagione, ha disputato un grandissimo campionato. Secondo l’emittente sarebbero iniziati i primi contatti con la società brianzola, con la quale i rapporti sono ottimi. Vedremo se ci sarà l’affondo decisivo o meno, ma in caso di addio di Gosens, Carlo Augusto è il giocatore prescelto.