Inter, definito il post-Samaden: il sostituto oggi presente ad Interello

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2023

Inter, definito il nome del post-Samaden. La Primavera nerazzurra, quest’oggi, era impegnata in casa nello scontro diretto contro l’Empoli per provare a sperare ancora nel raggiungimento dei play-off scudetto. La partita è terminata con il risultato di 2-0, grazie ai due rigori trasformati da Francesco Esposito e Valentin Carboni.

Ma, oltre alla gara, una novità importante la si è avuta anche nelle tribune di Interello, dove oggi era presente anche colui il quale prenderà il posto di Samaden in nerazzurro. Si tratta, come comunicato da Sportitalia, di Massimo Tarantino, ex ds del Siena, che ha assistito alla vittoria della squadra di Chivu in compagnia del dirigente nerazzurro, Dario Baccin.

Una presenza importante che attesta come il tutto è in via di definizione o quasi e, di conseguenza, il settore giovanile interista, avrà un nuovo responsabile ed un nuovo corso, dopo quello fatto di tanti talenti e di tante vittorie, targato Samaden, destinato all’Atalanta.