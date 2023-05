Inter, il derby si avvicina: D’Ambrosio ce la fa. Sorpresa tra i convocati?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/05/2023

Inter, il derby di Champions League si avvicina. Dopo la bella vittoria di ieri in casa della Roma per 2-0, la squadra nerazzurra si tuffa nuovamente sull’Europa. Il passaggio del turno contro il Benfica, ha consentito ai nerazzurri di poter accedere alle semifinali in cui incontrerà il Milan di Stefano Pioli.

Proprio per la partitissima, Simone Inzaghi può avere quasi tutta la rosa a disposizione e, addirittura, potrebbe esserci una sorpresa nelle convocazioni. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, quest’oggi, il tecnico interista ha suddiviso la squadra in due gruppi. Il primo che ha svolto lavoro di scarico vista la partita giocata ieri, l’altro che ha svolto un normale allenamento.

In campo si è visto anche Danilo D’Ambrosio che ha svolto un allenamento personalizzato a buon ritmo e con ogni probabilità sarà presente per la partita contro il Milan. Anche Robin Gosens ha svolto un lavoro personalizzato senza palla, dopo la settimana di immobilizzazione della spalla. Inzaghi propenderebbe per non portarlo nemmeno in panchina, ma l’esterno tedesco è intenzionato fino all’ultimo istante a rientrare nella lista dei convocati già nella partita d’andata.