Inter, Dimarco è riesploso, adesso le stelle le vede lui

di Redazione, pubblicato il: 08/05/2023

(Inter) Federico Dimarco aveva iniziato la stagione alla grande. Una serie di partite strepitose una dietro l’altra, in nerazzurro ed in Nazionale. Poi, dopo la sosta per il mondiale una brusca sosta nel suo rendimento, condizionato da una fastidiosa pubalgia.

Passato il momentaccio il laterale è tornato ad essere più decisivo di prima. Gol decisivi e assistenze per i compagni sfornati a getto continuo lo hanno riproposto agli onori della cronaca.

Ciccio Graziani su Sport Mediaset lo ha esaltato. “Dimarco vale 45-50 milioni! Lui ha anche la capacità di difendere e non è scontato per i mancini. Titolarissimo, uno dei punti di riferimento”.