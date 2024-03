Inter, con esuberi e giovani si finanzia il mercato: ecco i nove giocatori che partiranno in estate

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/03/2024

Inter, nove giocatori in uscita per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, nella giornata di domani, affronterà il delicatissimo impegno di campionato contro il Napoli. Quella contro la squadra azzurra, sarà una sfida particolarmente importante per dare subito una risposta dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. Non solo, ma il Napoli avrà una grande voglia di rivalsa visto che quest’anno è stata sconfitta per ben due volte dai nerazzurri, sia in campionato che, soprattutto, in finale di Supercoppa Italiana.

Ecco perchè servirà un’Inter praticamente perfetta e la scelte dei migliori uomini a disposizione. Intanto, in viale della Liberazione, si pensa già al prossimo futuro. In casa nerazzurra, infatti, è già tempo dei primi bilanci e delle prime scelte. La volontà sarebbe quella di finanziare il mercato attraverso la cessione degli esuberi e di qualche giovane che non rientra nei piani, per evitare il sacrificio di un big della rosa.

E, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero ben nove i nomi in partenza. Il primo, sicuramente, è Joaquin Correa, oramai corpo estraneo alla rosa nerazzurra e con un rendimento non eccelso anche nella sua esperienza al Marsiglia. Poi, abbiamo il portiere Ionut Radu, anche lui fuori dai piani. A seguire, il giovane centravanti in prestito al Brest, Martin Satriano e, insieme a lui, il trequartista Oristanio, autore di una bella stagione con la maglia del Cagliari.

Continuando, abbiamo anche Agoumè, in prestito con diritto di riscatto al Siviglia. Senza dimenticare i due giovani attaccanti Sebastiano Esposito ed Eddie Salcedo. Occhio anche alla posizione del canterano Zanotti, in prestito al San Gallo in questo stagione. Con la valigia pronta, anche il difensore centrale Zinho Vanheusden, in prestito allo Standard Liegi e finalmente fortunato a livello fisico.