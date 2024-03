Inter, non solo Fabbian: altri tre giovani pronti a fare lo stesso percorso del centrocampista del Bologna

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/03/2024

Inter, altre tre giovani pronti a fare lo stesso percorso di Fabbian. In casa nerazzurra, con tutti gli scongiuri del caso, alla fine dell’anno dovrebbe essere festeggiata la vittoria del ventesimo scudetto e la conquista della seconda stella. Un traguardo che sarebbe importantissimo e che squadra e società vogliono avvicinare il più rapidamente possibile visto il grande distacco in classifica dalla seconda.

Ecco perchè, in viale della Liberazione, è tempo di fare i primi bilanci e di programmare le prime mosse per il futuro non solo della prossima stagione, ma anche a venire. Ecco perchè la dirigenza nerazzurra ha intenzione di puntare su tre giovani che si stanno mettendo in mostra in questa stagione e potranno fare parte della rosa interista dalle prossime stagione. Si tratta del portiere attualmente in prestito alla Sampdoria, Filip Stankovic, del trequartista in prestito al Monza, Valentin Carboni, e del centravanti in prestito allo Spezia, Francesco Pio Esposito.

Il primo è uno dei pilastri della formazione blucerchiata e spesso e volentieri è stato protagonista di interventi miracolosi. Per lui, potrebbe prospettarsi una cessione a titolo definitivo con recompra, oppure un prestito secco, magari in Serie A. Per i due classe 2005, invece, si potrebbe pensare ad una cessione con recompra, per non perderne il controllo. La società nerazzurra, visti i tanti impegni della prossima stagione, non vuole cedere i big e cerca altre fonti per accumulare denaro fresco.

Un percorso alla Fabbian, per dare continuità, potrebbe essere la soluzione adatta per la crescita di questi elementi, considerati come potenziali giocatori per l’Inter del futuro.