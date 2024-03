Inter, il Napoli in ansia, il bomber si ferma

di Redazione, pubblicato il: 16/03/2024

(Inter) Il Napoli è in ansia per il suo bomber in vista della trasferta a San Siro di domenica prossima. “Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona“, questo il comunicato ufficiale della società partenopea.

La sua presenza in campo è in fortissimo dubbio, la decisione sulla convocazione del nigeriano sarà presa solo domani dopo la rifinitura prima di partire alla volta di Milano.