Inter, che lotta per la zona Champions. Tre posti per sei, guai a chi resta fuori

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/02/2023

Inter, il pareggio di ieri riporta i nerazzurri nel mirino delle inseguitrici. Gruppo quanto mai folto quello delle pretendenti a un posto in Champions League. Il solo punto racimolato contro la Sampdoria porta gli uomini di Inzaghi a 44 punti solo 3 lunghezze davanti al trio composto da Atalanta, Roma, e Milan e a +5 punti dalla Lazio. Del gruppo fa virtualmente parte anche la Juventus che sarebbe a pari punti con i nerazzurri se non fosse per la penalizzazione di 15 punti. Penalizzazione che è bene ricordarlo, non è ancora definitiva e tutto potrebbe ancora accadere. Di fatto ad oggi non considerarla nel gruppone sarebbe assolutamente sbagliato.

Inter, occhio a non perdere la Champions. Dall’Atalanta alla Lazio tutte puntano ad esserci… anche la Juventus.

Monza e Samp oltre alla sanguinosa sconfitta casalinga contro l’Empoli. Dei 9 punti in palio ne ha portati a casa solo 2 riportandola nella bagarre per l’accesso all’Europa che conta ( I nerazzurri nelle ultime 6 partite di campionato sono incappati in risultati inaspettati come i due pareggi controoltre alla sanguinosa sconfitta casalinga contro l’Dei 9 punti in palio ne ha portati a casa solo 2 riportandola nella bagarre per l’accesso all’Europa che conta ( qui l’editoriale sul momento nerazzurro ).

Tra le inseguitrici al momento la più fresca sembra essere l’Atalanta. Dopo la vittoria contro la Lazio non solo si è rilanciata, ma può contare sul fatto di essere anche l’unica a non partecipare alle coppe e potersi dedicare completamente all’obiettivo quarto posto. Sarà proprio il percorso che le altre faranno in Europa un elemento fondamentale per il piazzamento finale in classifica. Inter e Milan dovranno giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Champions, Roma e Juventus saranno impegnate in Europa League mentre la Lazio in Conference. Inter e Juventus avranno inoltre il doppio scontro nella semifinale di Coppa Italia.

Nessun club al momento può decidere dove puntare tutto, in quanto le prime due coppe europee non solo portano prestigio ma, qualora si riuscissero ad alzare, garantirebbero un accesso diretto alla stessa Champions League.

Dall’alto del suo +15 il Napoli vede da vicinissimo il traguardo scudetto, ma dietro c’è di fatto un altro campionato che potrebbe rilevarsi addirittura epico. Sono in palio 3 posti fondamentali per alcuni club, in primis quello di Zhang. Guai a coloro che ne resteranno fuori.