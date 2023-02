Inter, Lautaro sempre più leader: cos’ha fatto dopo la lite Barella-Lukaku

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/02/2023

Inter, Lautaro sempre più leader. Il pareggio di ieri è stato un risultato tanto deludente, in casa nerazzurra, quanto inaspettato. La squadra di Inzaghi, infatti, dopo aver sprecato l’impossibile, non è riuscita a segnare e a portare a casa i tre punti. Merito anche di una Sampdoria che è rimasta compatta e non si è disunita anche nei momenti di difficoltà.

Ma i tifosi nerazzurri, contro la penultima in classifica, si aspettavano ben altra prestazione. E non è la prima volta che l’Inter manca l’appuntamento coi tre punti contro le squadre piccole e che ha un atteggiamento molto presuntuoso in campo. Sempre ieri sera, a far discutere, è stata anche la lite tra Barella e Lukaku, beccata dalle telecamere e dai bordocampisti. Proprio dietro le quinte, ad avere provato a rimettere le cose al loro posto è stato Lautaro.

Inter, Lautaro Martinez dimostra di essere sempre più il leader della squadra: il gesto dopo la lite tra Lukaku e Barella

Dunque, come anticipato, Lautaro Martinez ha svolto un ruolo fondamentale per sbollentare gli animi tra i due compagni di squadra litiganti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Toro argentino, al rientro negli spogliatoi, avrebbe sussurrato qualcosa all’orecchio dei due compagni di squadra.

Un gesto sicuramente significati per un giocatore che, giorno dopo giorno, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante in campo. Vedremo se anche tra i compagni ci saranno i chiarimenti del caso. Di sicuro, Barella, non è nuovo a sbracciate e reazioni che piacciono poco ai compagni di squadra.