Inter, l’ attacco della curva a Inzaghi non ammette repliche

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/02/2023

Inzaghi, il giorno dopo il deludente pari in casa della Sampdoria si apre un nuovo fronte nell’ambiente nerazzurro.

La partita contro i genovesi guidati da Dejan Stankovic ha messo alla luce tutte le difficoltà dell’Inter nel concretizzare quanto riesce a produrre in campo. Che sia mancanza di personalità o voglia di vincere, sul banco degli imputati è finito direttamente Simone Inzaghi. Nonostante i 25 tiri messi a referto ieri sera l’Inter è sembrata essere scarica a livello mentale. La cosa appare incomprensibile, specialmente dopo il derby dominato contro il Milan nella precedente giornata. Inoltre l’Inter ha avuto una settimana intera per preparare il match di Marassi.

Inzaghi, per la Curva Nord non è in grado di motivare i giocatori. Cassano lo definisce addirittura un disastro.

A manifestare perplessità nei confronti dell’allenatore è sceso anche il tifo organizzato. La Curva Nord sul proprio account Instagram ha pubblicato ciò che pensa della partita di ieri. Obiettivo principiale della nota è proprio inzaghi il quale avrebbe dimostrato di non riuscire “a motivare i ragazzi per le partite con le piccole.” Nello specifico si attacca quanto messo in scena nel secondo tempo quando l’allenatore contro la penultima in classifica non ha voluto effettuare un cambio di modulo, rischiando ad esempio la terza punta, non schiodandosi dall’applicazione del suo 3-5-2. Atteggiamento che la Curva Nord definisce da provinciale.

Al comunicato del tifo organizzato si sono aggiunte altre voci in queste ore tra le quali la più dura di tutte è quella dell’ex giocatore Antonio Cassano. Anche lui dal proprio profilo Instagram ha testualmente detto di ritenere che si stia facendo un disastro e auspicando un cambio a fine stagione.

La stagione dell’Inter entra ora nel vivo. Andato definitivamente l’obiettivo scudetto quello minimo di entrare delle prime 4 deve essere portato a casa. A Inzaghi spetterà capire come fare.