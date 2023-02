Mercato Inter, si complica un obiettivo: concorrenza dalla Premier (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/02/2023

Mercato Inter, continua la ricerca del sostituto di Skriniar in vista della prossima stagione. Tra i nomi in lizza ci sarebbe anche quello di Perr Shuurs del Torino. L’olandese, arrivato in estate dall’Ajax, si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione attirando l’attenzione di diversi club in giro per l’Europa.

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il suo futuro spiegando che la sua valutazione è notevolmente aumenta rispetto a qualche mese fa.

Mercato Inter, il Toro spera in 50 milioni per Shuurs

Rispetto a qualche settimana fa lo scenario è totalmente cambiato. I nerazzurri speravano di ottenerlo per una cifra complessiva di 25/30 milioni di euro con l’inserimento nell’affare di Valentino Lazaro, attualmente in prestito ai granata.

Ora però ci sarebbe da fare i conti anche con la forte concorrenza di alcuni club di Premier. Sul centrale ci sarebbero soprattutto Liverpool, Manchester United e Tottenham. L’intenzione di Cairo sarebbe quella di ricavare il più possibile dalla sua cessione e ripetere quanto successo la scorsa estate con Bremer. La speranza è quindi che si scateni una vera e propria asta tutta all’inglese in modo da far lievitare il prezzo a una cinquantina di milioni di euro. Cifre che escluderebbero di fatto i nerazzurri dalla corsa.