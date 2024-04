Inter, c’è un fattore che che influirà sul derby

di Redazione, pubblicato il: 17/04/2024

(Inter) Francesco Repice, il più noto dei radiocronista RAI ha parlato del derby di Milano che andrà in scena lunedì prossimo.

“Che l’Inter vinca il campionato è scontato, vincerlo in un derby per i suoi tifosi sarebbe qualcosa di incredibile.

Lo stesso vale per i tifosi del Milan, visto che gioca in casa…Quanto accaduto due anni fa potrebbe aver influito e potrebbe influire per gli interisti. Non credo che il ritorno di Europa League influirà, il derby di Milano ha una storia a sé. C’è la seconda stella, una cosa importante per i tifosi e per i club. Sono cose che fanno la storia delle società”.