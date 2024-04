Inter, l’assalto di Zhang al derby ha tre ragioni

di Redazione, pubblicato il: 17/04/2024

(Inter) Zhang vuole lo scudetto e la seconda stella alla fine del derby. La Gazzetta dello Sport parla dell’attesa del Presidente nerazzurro per il big match di lunedì prossimo che potrebbe sancire il suo settimo trofeo e dunque l’aggancio ad Angelo Moratti nella classifica dei presidenti più vincenti nella storia del club.

Zhang è a nanchino, da lì segue quotidianamente il percorso di avvicinamento alla partita, i contatti con la dirigenza sono strettissimi. Più che probabile la sua telefonata alla squadra nelle ore immediatamente precedenti il derby per alzare ancora di più l’attenzione e la garra dei ragazzi di Inzaghi.

Lo scudetto arriverà, magari in una delle partite successive ma Zhang tiene a vincere questo derby più di ogni altra cosa. Secondo la Gazzetta i motivi sono tre.

Tre motivi

“Primo motivo, la rivalità. Zhang vive il derby da tifoso, ancor più che da presidente. La scorsa stagione l’esultanza per la doppia sfida vinta in Champions contro i rossoneri è stata enorme, nella sua ottica il dominio su una città così europea come Milano va oltre il puro sfottò. Vuol dire associare il più possibile il marchio Inter alla città, renderlo riconoscibile all’estero: del resto il brand Inter Milano, nel 2021, nacque proprio da questa esigenza. S

Secondo motivo: il ricordo del titolo perso due anni fa. È ancora vivo, la delusione fu fortissima dopo due terzi di stagione dominati.

Vincere lo scudetto nel derby, lunedì, vorrebbe dire sorpassare a destra quell’amarezza.

Il terzo motivo è in tutta la distanza che Zhang sente con Gerry Cardinale, il numero uno di RedBird e dunque del Milan. Tra i due non c’è mai stato dialogo, sul discorso stadio le strade differenti intraprese hanno allontanato i due club. E questo al netto dell’ultima telefonata tra i due avvenuta a febbraio.