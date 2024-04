Galliani attacca tutti, anche l’Inter

di Redazione, pubblicato il: 17/04/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport riporta l’attacco di Adriano Galliani a 4 big della serie A che stanno pensando ad una nuova formula del campionato a 18 squadre e non più a 20.

Davanti alla commissione parlamentare che si occupa di riforme del calcio italiano l’Ad del Monza ha detto che “i contrasti interni al sistema nascono e si acuiscono quando quattro big, Milan, Inter, Juventus e Roma, hanno pensato che attraverso l’abolizione del diritto di intesa tra Federazione e Lega si potesse cambiare il formato della Serie A da 20 a 18…

Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto se fosse stato ancora amministratore del Milan Galliani ha detto che “avrei tentato una manovra meno rozza, mi sarei mosso in modo diverso. Si può passare anche a 18 squadre ma con risorse e percentuali di ricavi a chi retrocede. In questo momento si sta creando un divario incredibile tra le prime in Italia, che fatturano 500 milioni, e le ultime che fatturano 50 milioni. In passato non era così.”