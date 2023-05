Inter, Adani non ci sta e dice la sua sui nerazzurri: il giudizio sulla stagione è inequivocabile

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/05/2023

Inter, Lele Adani parla della stagione della squadra nerazzurra. La vittoria in campionato contro la Lazio, ha portato entusiasmo in casa interista. Dopo il momento di crisi, il peggio sembra essere passato e contro la squadra biancoceleste, i nerazzurri hanno dato dimostrazione non solo di saper attendere il momento giusto in cui colpire, ma ha anche fatto vedere tutta la propria forza.

Per questo, il vedere una squadra del genere non lottare per lo scudetto, ma per la qualificazione alla prossima Champions League fa aumentare ancora di più il rammarico nei tifosi che avrebbero voluto vedere una stagione differente. Di questo, ha parlato l’opinionista ed ex difensore interista, Lele Adani che, nel suo giudizio, è stato inequivocabile.

Inter, la stagione è piena di rammarico: Lele Adani parla del cammino nerazzurro. Il giudizio è inequivocabile

Come detto, dunque, l’Inter si ritrova a dover lottare per la zona Champions League. Secondo quanto detto da Lele Adani alla Bobo Tv, la critica nei confronti del cammino interista, in questo campionato, è da ritenersi giusta. Una squadra come quella nerazzurra avrebbe dovuto lottare per ben altri obiettivi, ma troppe sono state undici sconfitte in campionato.

Sconfitte, che, peraltro, come fatto notare dallo stesso Adani, non sono avvenute sono contro squadre, per così dire, alla portata, ma anche con le cosiddette big. Per questo, ancor di più, non si può parlare di bilancio positivo per la squadra. Insomma, le ultime prestazioni della squadra di Inzaghi fanno aumentare ancora di più l’amaro in bocca per ciò a cui si poteva ambire. E anche Lele Adani la pensa allo stesso modo.