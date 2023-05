Verona-Inter, arbitra un veterano il match del Bentegodi. I precedenti

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/05/2023

Verona-Inter sarà uno dei match serali del turno infrasettimanale di domani. I nerazzurri affrontano gli scaligeri che vengono da 4 risultati utili consecutivi e inseguono la salvezza. Al momento sono appaiati allo Spezia in terzultima posizione e venderanno cara la pelle al Bentegodi domani sera. L’Inter deve continuare a vincere dopo le prestazioni convincenti contro Empoli e Lazio. Al momento i nerazzurri sono quarti in classifica a pari punti con Roma e Milan. Verona-Inter, arbitrerà Daniele Orsato. È solo la terza volta che il fischietto di Schio dirige l’Inter dopo il fallo di Pjanic del 2018.

Per il match il designatore arbitrale Rocchi manderà il veterano degli arbitri italiani Daniele Orsato che quest’anno ha diretto i nerazzurri nella sconfitta del Dall’Ara contro il Bologna. Il carriera sarà la trentaduesima volta che il fischietto di Schio arbitrerà l’Inter. Il bilancio è di 12 vittorie nerazzurre 12 pareggi e 7 sconfitte.

Curiosità. Questa sarà la terza volta che Daniele Orsato dirigerà l’Inter dal famosissimo Inter-Juventus 2-3 dell’aprile del 2018 e del fallo di Pjanic su Raphinha. Da allora passarono oltre tre anni per rivederlo dirigere l’Inter. Era esattamente il 12 settembre 2021, partita che l’Inter pareggiò in casa della Sampdoria per 2 a 2.

I guardalinee saranno Mokhtar e Palermo, quarto uomo Cosso. Al VAR ci sarà Marini, assistente Var sarà Fabbri.