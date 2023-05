Inzaghi-Inter, dopo la Lazio ancora critiche per il tecnico: Biasin non ci sta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/05/2023

Inzaghi-Inter, ancora critiche per l’allenatore nerazzurro. La vittoria contro la Lazio, sembra aver riportato, almeno fino a questo momento, il sereno in casa interista. Dopo le ultime settimane, la squadra di Inzaghi è riuscita ad invertire la rotta della squadra. Ma, anche dopo una vittoria convincente, non sono mancate le critiche al tecnico nerazzurro.

Infatti, per qualche tifoso e addetto ai lavori, è tanto il rammarico per non aver visto un’Inter simile per tutta la stagione, in modo tale da poter lottare anche per il campionato. Proprio di questo, all’interno del suo editoriale per Sportitalia, ha parlato il giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, che ha voluto spezzare una lancia in favore del tecnico piacentino.

Ecco le parole di Biasin: “Si discute assai dell’Inter tornata in gran forma e c’è chi riesce a rompere le balle a Inzaghi pure nelle vittorie: “Ecco, se la sua Inter ora gioca benissimo vuol dire che poteva giocare benissimo anche prima!”. E vabbè. L’aprile dell’Inter ha portato 9 partite (un’infinità), una qualificazione alla finale di Coppa Italia, una qualificazione alla semifinale di Champions, un posto non così sicuro tra le prime quattro in campionato, ma a questo punto neppure così irraggiungibile.

Biasin, poi, ha continuato: “Ce n’è abbastanza per sorridere, soprattutto perché la sensazione è che la squadra sia in netta crescita. È impossibile stabilire oggi se quella dei nerazzurri passerà alla storia come una stagione fallimentare o leggendaria, ma possiamo già dire che si tratta di una stagione stra stra stra emozionante. E davvero non è poco”.