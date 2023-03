Inter, a Oporto sarà notte di verdetti. Biasin spiega il perché (SI)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/03/2023

Inter, stasera in pratica si decide davvero una stagione, ma forse anche di più. L’obiettivo dichiarato in Champions è quello dei quarti di finale e dopo l’andata vittoriosa ora manca davvero poco per agguantarlo, anche se sarà molto difficile.

A fare il punto della situazione ci ha pensato anche Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e Sportitalia. Il notissimo volto tv, molto addentro alle tematiche nerazzurre, ritiene che potrebbe essere davvero una partita spartiacque. L’Inter per lui stasera si gioca molto, perché approdare ai quarti di Champions League significa prestigio, ma significa anche poter evitare “che i cugini del Milan ti dicano noi ci siamo e voi no, pirletti”. Insomma si tratterebbe ironicamente anche di una questione di orgoglio cittadino. La metà rossonera di Milano, e non solo, sarà lì sulla porta ad aspettare un passo falso della banda di Inzaghi.

Inter, quella di stasera è una partita che vale prestigio, soldi e il futuro. Se non di tutti, sicuramente di Inzaghi.

Aspetto assolutamente non secondario è invece quello economico. Il passaggio del turno garantirebbe all’Inter una ventina di milioni in più che nella situazione in cui versano le casse sarebbe davvero una grossa boccata d’ossigeno. Inoltre approdare tra le prime otto d’Europa darebbe respiro anche alla squadra, allenatore compreso. Sono finiti di nuovo tutti sotto la pressione mediatica dopo che in campionato a La Spezia si è raccolta l’ottava sconfitta. Seppur, grazie alle non vittorie delle altre, l’Inter è ancora seconda in classifica, l’umore è assai basso al momento e qualora non si passi il turno, scenderebbe ben oltre i tacchi delle scarpe.

Per Biasin in conclusione la partita di questa sera è decisiva sicuramente per l’Inter, ma soprattutto per il condottiero Inzaghi, che “per molti è già trombato, e se non è così, poco ci manca”.