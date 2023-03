Inzaghi Inter, il destino è segnato: dirigenza chiara (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 14/03/2023

Inzaghi Inter, la sfida di questa sera contro il Porto rappresenta senza dubbio un crocevia importante per il futuro del club nerazzurro.

Riflettori puntati specialmente su Simone Inzaghi che si sta rendendo protagonista di una stagione alquanto altalenante. Il tecnico nerazzurro sarebbe finito al centro delle critiche per le tante sconfitte di questa stagione e il mancato passaggio ai quarti di finale potrebbe costargli caro.

Inzaghi Inter, esonero immediato da escludere: Porto decisivo per il futuro

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando che anche in caso di eliminazione dalla Champions League non ci saranno ribaltoni immediati in panchina.

I nerazzurri sono ancora in corsa per un posto alla prossima Champions League e alla Coppa Italia. La possibile eliminazione dalla massima competizione europea potrebbe però portare ad un esonero del tecnico piacentino al termine della stagione.