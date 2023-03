Champions, il Porto lascia fuori mille tifosi interisti. È caos biglietti

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/03/2023

Champions, ore di caos vero a Oporto in vista del match di stasera contro l’Inter. Già da ieri sono molti i tifosi nerazzurri che hanno raggiunto la città lusitana per godersi dal vivo la partita di ritorno degli ottavi.

Oggi, a sorpresa, il Porto ha fatto sapere che sarà permesso l’accesso ai tifosi nerazzurri esclusivamente nel settore ospiti del Dragao. Sono almeno 1000 gli interisti che hanno acquistato regolarmente il biglietto sul sito del club portoghese in ogni settore dello stadio. Ora questi rischiano la beffa di non poter accedere alla struttura pur avendo un biglietto regolare.

Su gazzetta.it sono state raccolte diverse testimonianze di gruppi di tifosi allibiti da questa presa di posizione del Porto, che dopo aver affrontato il viaggio e le spese di soggiorno ora si vedono i cancelli chiusi. Davanti all’hotel che ospita la squadra nerazzurra sono stati molti i tifosi a chiedere un intervento anche del club di Zhang. Ad ascoltare le loro richieste è sceso direttamente il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

Champions, cancelli chiusi per i tifosi interisti. Il Porto non consentirà l’accesso ai supporters nerazzurri al di fuori del settore ospiti.

La nota ufficiale della società lusitana riporta: “Considerato il numero di sostenitori ospiti previsti per la partita Porto-Inter del 14 marzo 2023, il Porto FC, ribadendo le informazioni fornite nel processo di vendita, informa che: i biglietti per tutti i settori dell’ Estadio do Dragao sono a uso esclusivo dei tifosi del Porto, a eccezione dei posti destinati ai tifosi ospiti e inviati al club ospite per la vendita; in tale senso, per motivi di sicurezza, l’accesso all’impianto sportivo non sarà consentito ai tifosi della società ospite in possesso di biglietti non acqusitati direttamente presso l’Inter FC”

Ci si appella dunque a ragioni d ordine pubblico, cosa effettivamente richiamata sul sito nel momento dell’acquisto. Sullo stesso canale però sarebbe potuto esser opportuno, ad esempio, limitare la vendita ai residenti in Italia. Ora lo scenario che si prospetta è complicato. Si spera in una soluzione prima dell’inizio della partita. Potrebbe bastare la rinuncia a sciarpe e magliette nerazzurre?

