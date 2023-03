Inter, trovato l’erede di Dumfries: affare da poco più di 10 milioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/03/2023

Inter, trovato il profilo per sostituire Denzel Dumfries. Nelle ultime sessioni di mercato, un nome che, in casa nerazzurra, è stato parecchio cercato è stato quello di Dumfries. Tante le richieste sia dalla Bundesliga che dalla big di Premier League. Si sa, inoltre, come la società di viale della Liberazione debba cedere almeno un big per poter fare mercato.

E proprio l’esterno olandese sembra essere il giocatore più indicato alla partenza dopo un campionato e una stagione, quella attuale, in cui non sta mostrando quanto di straordinario fatto in quella passata. Intanto, la dirigenza nerazzurra, pare aver inquadrato il profilo del giocatore che potrebbe sostituire Dumfries da cui si vorrebbe ricavare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Inter, Denzel Dumfries uno dei big in partenza a giugno: la società punta con decisione al sostituto

Come detto, dunque, è molto probabile che Denzel Dumfries lascerà Milano dopo due stagioni in nerazzurro. Proprio per questo, Marotta e Ausilio, si stanno prodigando per chiudere per il sostituto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, ad inizio marzo Ausilio avrebbe incontrato l’agente Giuffrida che sta facendo da intermediario per una delle rivelazioni dello scorso mondiale in Qatar.

Si tratta di Tejon Buchanan, esterno canadese classe 1999 di proprietà del Club Brugge. Il giocatore interessa parecchio all’Inter che ha intenzione di puntare con decisione a lui, viste le sue caratteristiche nel saltare l’uomo, e visto il prezzo da poco più di 10 milioni di euro. I nerazzurri hanno fretta di trovare il sostituto e Buchanan potrebbe essere il nome adatto.