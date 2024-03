Inter, 3 sconfitte, le coincidenze impressionanti

di Redazione, pubblicato il: 15/03/2024

(Inter) La sconfitta ai rigori a Madrid chiude l’avventura dei nerazzurri in Champions. E’ la terza sconfitta dei ragazzi di Inzaghi dopo quelle con il Sassuolo in campionato e con il Bologna in Coppa Italia.

I tre passi falsi sono accomunati da un filo rosso che ha dell’incredibile. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

“Sono incredibili le coincidenze che accomunano tutte le sconfitte stagionali dell’Inter. In tutti e tre i casi i nerazzurri sono passati inizialmente in vantaggio, perdendo poi per 1-2 (o 2-1), dunque subendo una rimonta. Ma non è tutto: i tre ko sono arrivati tutti di mercoledì (quello col Sassuolo in Serie A era un turno infrasettimanale). A queste incredibili coincidenze, se ne aggiunge un’altra ancor più impressionante…Dalla sconfitta col Sassuolo in campionato a quella col Bologna in Coppa Italia sono trascorsi 84 giorni, esattamente lo stesso lasso di tempo intercorso tra la caduta coi rossoblù nella competizione tricolore e quella di Champions League contro l’Atletico Madrid.”

Per fortuna tra 84 giorni sarà giugno inoltrato e il campionato sarà già finito da 10 giorni.