Inter Napoli, allarme condizione fisica, Inzaghi cambia

di Redazione, pubblicato il: 15/03/2024

(Inter) La partita di Madrid ha offerto la sensazione che l’Inter abbia perso la battaglia anche dal punto di vista fisico. Già contro Genoa e Bologna si era persa almeno in parte la brillantezza atletica che aveva caratterizzato l’ultima parte della stagione. Le difficoltà più evidenti si avvertono a centrocampo dove Mkhitaryan non salta una partita da novembre e adesso sembra davvero in chiara sofferenza. Calhanoglu era reduce da 15 giorni di stop per il guaio muscolare di fine febbraio, solo Barella sembra non risentire in maniera evidente del minutaggio che mister Inzaghi gli richiede fin da inizio anno.

Nel match con il Napoli di domenica prossima potrebbero dunque vedersi almeno due novità. Inzaghi starebbe pensando ad inserire Frattesi al posto dell’armeno e Asllani in regia, viste le ottime prove offerte ultimamente. Poi arriverà la sosta per permettere a tutti di tirare il fiato in attesa del rush finale verso la conquista del titolo.