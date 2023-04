Empoli-Inter, Inzaghi rischia tutto e ne cambia quattro

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/04/2023

Empoli-Inter è il lunch match di questa domenica di campionato. L’Inter dopo aver centrato la storia qualificazione nella semifinale di Champions League, torna ad immergersi in un campionato al momento deludente.

Dopo l’annullamento temporaneo dei quindici punti a danno della Juventus, il quarto posto dista 5 punti. Calendario alla mano e testa impegnata per forza di cose anche altrove, leggere euro derby e semifinale di Coppa Italia, Inzaghi dovrà lavorare davvero tanto per mantenere i suoi sul pezzo. Il cammino nerazzurro in Serie A vede un impensabile e quanto mai accettabile 11 sulla casella delle sconfitte. Troppe per una squadra partita con ambizioni da titolo e che in una sorta di paradosso, molto interista, si ritrova tra le prime 4 d’Europa, ma con il rischio di non giocare la prossima Champions.

Empoli-Inter, molti i cambi nel match in Toscana. Torna Calha in regia con D’Ambrosio in difesa e Gosens a sinistra. Davanti spazio al Tucu ritrovato

A fronte di tutto ciò domani l’Inter non ha altro risultato che la vittoria, sperando anche in qualche passo falso da chi la precede. Inzaghi, secondo la Gazzetta dello Sport, non ha dubbi su chi schierare domani.

In porta ci sarà Onana. In difesa sarà il turno di D’Ambrosio a destra, con Acerbi ancora titolare al centro e Bastoni a sinistra. A centrocampo in regia torna titolare Calhanoglu al posto di Brozovic. Confermati gli straordinari per Barella e Mkhitaryan come mezz’ali. Sulle fasce a destra Dumfries e a sinistra Gosens al posto di Dimarco.

In avanti sarà il turno della coppia Lukaku Correa. L’argentino si è finalmente sbloccato contro il Benfica e cercherà una continuità di realizzazioni mai avuta da quando è in nerazzurro. Per quanto riguarda il belga si cerca ancora il gol su azione, che in Serie A manca addirittura dalla prima giornata a Lecce.

Qui l’editoriale sulla conferma della squalifica di Lukaku in Coppa Italia.