Mercato Inter, torna caldo un nome per il futuro. La società non smentisce

di Diego De Cicco, pubblicato il: 22/04/2023

Mercato Inter, ci sarebbero novità per quanto riguarda la squadra del futuro.

I nerazzurri, come di consueto negli ultimi anni, avranno gli occhi puntati sui parametri zero. Scovare tra i giocatori che vanno in scadenza è sicuramente la pista preferita dalla proprietà nerazzurra e la dirigenza si sta muovendo in tal senso. Dopo che lo scorso anno sono stati portati a casa Onana e Mhkitaryan si tentano colpi nuovi che non pesino sulle casse. Casse che potrebbero essere ancora più scarne se non arrivasse la qualificazione Champions il prossimo anno.

Mercato Inter, torna caldissima la pista per Roberto Pereyra. Il giocatore va in scadenza a giugno con l’Udinese.

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport il nome più interessante è quello di Roberto Pereyra. Già nei mesi scorsi c’erano stati dei contatti, ma a differenza di allora, la dirigenza nerazzurra non sembra smentirli. Il giocatore argentino andrà in scadenza con l’Udinese a fine stagione. Il calciatore anche quest’anno sta disputando una buona stagione con i friulani con i quali ha segnato 4 gol e messo a referto 8 assist. Inoltre, tralasciando la parentesi di qualche stagione al Watford, è dal 2011 che gioca ininterrottamente in Italia.

Per il quotidiano sportivo torinese la pista è caldissima, tanto che Marotta avrebbe già parlato del trasferimento al procuratore del giocatore Andrea Pastorello, in occasione dei colloqui per il rinnovo di De Vrij. Con l’eventuale arrivo dell’argentino si raffreddano di nuovo le voci che volevano l’Inter tra le pretendenti di Frattesi per il quale il Sassuolo chiede 40 milioni. Prezzo assolutamente inavvicinabile per i parametri nerazzurri.