City-Inter, chi in campo in finale? Il grande dubbio di Inzaghi è a centrocampo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/06/2023

City-Inter, Inzaghi pensa alla formazione per la finale. Dopo aver archiviato la partita contro il Torino, in cui la squadra nerazzurra ha chiuso con tre punti la stagione, la squadra nerazzurra potrà finalmente concentrarsi sul grande obiettivo, ovvero la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Mentre oggi la squadra fruirà di un giorno di riposo, Simone Inzaghi rimarrà ad Appiano per studiare minuziosamente la squadra inglese.

In questo momento, secondo quanto riportato da Tuttosport, il grande dubbio dell’allenatore piacentino è a centrocampo. Infatti, Inzaghi, sta valutando di schierare Marcelo Brozovic o Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, assente dal derby di ritorno di Champions League per infortunio, va valutato per capire se realmente potrà giocare dal primo minuto o meno.

Al momento è difficile decifrare se Mkhitaryan potrà realmente giocare dall’inizio, per questo sembrano essere maggiormente quotate le possibilità di Brozovic, con Barella e Calhanoglu ai lati.