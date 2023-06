Mercato Inter, non solo Nacho dal Real: Marotta pesca in casa Blancos

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/06/2023

Mercato Inter già iniziato. Dopo la vittoria nell’ultimo turno di campionato, l’Inter si concentra sulla finale di Champions League e sul rinforzo della squadra per la prossima stagione. L’Inter ha concluso il campionato con una vittoria per 0-1 contro il Torino, ma l’attenzione della squadra nerazzurra si sposta ora sulla finale di Champions League.

La partita di Istanbul ha monopolizzato le notizie nel mondo dell’Inter, ma negli ultimi giorni sono emerse anche le prime voci di mercato in Viale della Liberazione.Dopo le trattative per portare a Milano Mateo Retegui e Nacho Fernandez, sembra che un altro giocatore sia finito nel mirino della dirigenza nerazzurra.

Mercato Inter, dopo Nacho spunta Ceballos dal Real Madrid

Si tratta di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo attualmente in scadenza con il Real Madrid. La notizia è stata riportata dal media spagnolo Cadena Cope, che ha sottolineato l’interesse dell’Inter per il giocatore. La possibile acquisizione di Ceballos farebbe parte della strategia di mercato dell’Inter per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con la scadenza del contratto imminente, il centrocampista potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il club nerazzurro.

La stessa fonte ha anche menzionato il compagno di squadra di Ceballos, Nacho, anch’egli cercato dall’Inter come possibile sostituto per Skriniar. Nonostante sia ancora troppo presto per confermare questi rumor di mercato, l’interesse dell’Inter per Ceballos sembra essere reale. Sarà interessante vedere se dopo la finale di Champions League arriveranno ulteriori conferme o sviluppi in merito a questa trattativa. Nel frattempo, i tifosi dell’Inter sono concentrati sull’importante finale di Champions League e sperano che la squadra possa concludere la stagione nel migliore dei modi, aggiudicandosi il prestigioso trofeo europeo. L’attenzione è alta e i tifosi si augurano che la dirigenza lavori sodo per garantire una squadra competitiva anche per la prossima stagione.