Juventus-Inter, Inzaghi in emergenza difesa: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/11/2023

Juventus-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Manca davvero poco al derby d’Italia tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Simone Inzaghi. Una partita importantissima tra le due prime della classe, ma non solo. Infatti, la squadra nerazzurra, sfiderà quello che probabilmente è l’avversario più ostico in questo momento. Una squadra che, anche nella passata stagione, ha dimostrato di saper far male ai nerazzurri visto che, in campionato, è riuscita a battere Inzaghi e i suoi giocatori in entrambi i confronti.

Per questo servirà la migliore Inter possibile, la cura massima ad ogni dettaglio e la massima attenzione in ogni situazione di gioco – cosa mancata nei due confronti della passata stagione. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

All. Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.