Mercato Inter, l’attaccante arriva dalla Serie A: il piano di Marotta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/11/2023

Mercato Inter già attivo. L’Inter si appresta a affrontare il tanto atteso Derby d’Italia contro la Juventus all’Allianz Stadium, un’incandescente sfida che cattura l’attenzione dei tifosi con un sold-out previsto sia per i supporter locali che per quelli ospiti.

Tuttavia, dietro le quinte del derby, emerge una nuova situazione di mercato che coinvolge il direttore sportivo Marotta.

Mercato Inter, le novità su Krstovic

Al centro di questa trattativa si trova Nikola Krstovic, la sorpresa della Serie A in questa prima parte di stagione. L’attaccante montenegrino è diventato rapidamente un idolo a Lecce grazie al suo impatto notevole nelle prime uscite con la squadra giallorossa. Con quattro gol in undici partite di Serie A e due marcature con la maglia del Dunajska Streda prima di approdare in Italia, il classe 2000 ha catturato l’attenzione.

Come riportato anche da Calciomercato.com, il talento di Krstovic non è passato inosservato a Marotta, che sembra intenzionato a inserirsi nella trattativa. Con l’Inter alla ricerca di un rinforzo offensivo per affiancare Thuram e Lautaro Martinez, il giovane attaccante montenegrino potrebbe rappresentare una riserva di lusso. La notizia aggiunge un elemento intrigante alla già elettrizzante atmosfera del derby, sottolineando la costante dinamicità del mercato calcistico.