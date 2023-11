Juventus-Inter, parla de Vrij: le parole dell’olandese sulla partita. E sull’attacco bianconero…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/11/2023

Juventus-Inter, de Vrij parla prima della partita. Una sfida importante tra le prime due squadre della classe. Una partita che si presenta da sola perchè rappresenta il derby d’Italia. Juventus e Inter si affronteranno tra poco meno di un’ora all’Allianz Stadium. Inzaghi per allungare, Allegri per il controsorpasso. Ma il bilancio della squadra nerazzurra contro i bianconeri è impietoso. Infatti, negli ultimi anni, all’Allianz Stadium, Lautaro e compagni sono riusciti a vincere solamente una volta. Per il resto, sempre sconfitte o pareggi.

Insomma, una sorta di bestia nera ed un tabù che certifica la complessità della partita. Servirà la massima cura ai dettagli e la massima attenzione ad ogni situazione di gioco, perchè la Juventus, specie nella scorsa stagione, ha saputo dimostrare di colpire alla minima occasione da gol. Prima della partita, intanto, Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV. Ecco le parole di de Vrij.

Sulla partita: “Oggi giocheremo prima contro seconda in classifica, quindi sarà una bella partita. La solidità? Penso che sia molto importante. Come loro, anche noi abbiamo dimostrato questa cosa, lo dovremo fare anche stasera”.

Sull’attacco della Juventus: “Sì, repariamo bene le partite e studiamo gli avversari e questa è una cosa da prendere in considerazione”.