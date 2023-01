Skriniar-Inter, ecco il giorno della risposta al rinnovo: si può aprire questo scenario

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2023

Skriniar-Inter, c’è la data della risposta all’offerta di rinnovo. La vittoria della Supercoppa Italiana di ieri sera per 3-0 contro il Milan, ha di nuovo riacceso gli entusiasmi in casa nerazzurra che, per il terzo anno di fila, riescono a portare a casa un trofeo. Un traguardo molto importante, dopo tanti periodi di critiche e di tensioni. Smaltita la sbornia, però, il pensiero dovrà tornare al campo alla partita contro l’Empoli, ma non solo.

Infatti, anche per quanto riguarda il lavoro ‘dietro la scrivania’ ci sarà molto da fare, specie in tema di rinnovi. Quello che, in questo periodo, sta dando più grattacapi alla dirigenza e sembra essere sempre più lontano è quello di Milan Skriniar. Proprio sullo slovacco, arriva un’importante novità di queste ore che potrebbe aprire ad uno scenario incredibile.

Skriniar-Inter, ecco quando lo slovacco comunicherà la decisione sul rinnovo. Intanto, può aprirsi uno scenario incredibile

Come detto, almeno dalle ultime indiscrezioni che sono arrivate nelle ultime settimane, il rinnovo di Milan Skriniar con la squadra nerazzurra sembra essere sempre più lontano. L’Inter aspetta da lui una risposta a brevissimo e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco che questa potrebbe arrivare proprio nella giornata di domani.

Nel caso in cui, come pare sempre più probabile, Skriniar dovesse decidere di non prolungare il proprio rapporto con la squadra nerazzurra per le prossime stagioni, ecco che da viale della Liberazione si potrebbe aprire lo scenario di una cessione nel mercato di gennaio e di andare su un altro giocatore che possa sostituirlo per questo finale di stagione.