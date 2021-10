Nandez Inter, a gennaio si tornerà a trattare: la formula e le cifre

Il nome di Nahitan Nandez in orbita Inter non è passato di moda.

L'esterno di proprietà del Cagliari, durante la scorsa estate è stato trattato a lungo dal club di Via della Liberazione poiché giudicato come un ottimo profilo, duttile e capace di poter colmare il vuoto lasciato da Achraf Hakimi. Poi però si è presentata l'occasione concreta di arrivare a Denzel Dumfries, da sempre in cima alla lista della spesa e che alla fine è stato preferito a tutti, Nandez compreso.

Gennaio adesso si avvicina, il classe 1995 piace ancora e il duo formato dall'AD Giuseppe Marotta e dal DS Piero Ausilio è alla ricerca della formula giusta per convincere il Cagliari. Stando a quanto riferito stamani (10 ottobre 2021, ndr) dalla Gazzetta dello Sport, il patron sardo Tommaso Giulini per il cartellino di Nandez continua a richiedere 30 milioni di euro. Una cifra giudicata al momento troppo alta ma che potrebbe essere ammorbidita inserendo nella trattativa il prestito di Martin Satriano che si trasferirebbe in Sardegna già a gennaio.

Ma non è tutto; per non gravare eccessivamente sul bilancio in corso, l'Inter vorrebbe proporre al Cagliari un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. In questo modo, Nandez verrebbe pagato a giugno 2023 con i nerazzurri che nel frattempo avrebbero il tempo di risollevarsi dalla crisi pandemica. Dal canto suo, per il giocatore rossoblù guarda interessato anche il Napoli di Luciano Spalletti (clicca qui per maggiori dettagli). Quel che è certo, come anticipato in questo articolo dall'agente di Nandez, Pablo Bentancur, è che il Cagliari farà di tutto per accontentare il ragazzo che vuole partire.