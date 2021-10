Mercato, Inter: Spalletti prova lo “sgambetto”? Le ultime

Mercato Inter: anche il Napoli si sarebbe iscritto alla corsa per Nahitan Nandez.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il centrocampista sarebbe un'espressa richiesta di Luciano Spalletti per il mercato di gennaio. L'ex Boca, molto vicino ai nerazzurri durante la scorsa estate, è rimasto in Sardegna perché i dirigenti nerazzurri hanno deciso di virare su Denzel Dumfries. In questo articolo leggerete ulteriori dettagli. E' possibile che il calciatore uruguaiano inizi già a chiedere la cessione perché, ormai da tempo, vorrebbe tentare il grande salto soprattutto per giocare nelle competizioni in Europa.

Il Cagliari non abbassa le pretese e la valutazione del cartellino dovrebbe essere di circa 35 milioni di euro. Nandez aveva trovato l'accordo per il contratto con l'Inter ma il presidente dei sardi, Tommaso Giulini, non ha accettato la formula che avrebbe previsto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 26 milioni di euro più bonus.

Il Napoli potrebbe sfruttare proprio il malcontento del jolly di Walter Mazzarri per potenziare il reparto che, da qualche settimana, ha ritrovato anche Diego Demme. L'Inter, però, soprattutto se dovesse continuare il percorso in Champions League e se Hakan Calhanoglu non dovesse migliorare le prestazioni, potrebbe riaprire i contatti. In questo articolo troverete le parole dell'agente del calciatore sudamericano.

I dirigenti nerazzurri potrebbero riflettere sulla cessione in prestito di Martin Satriano, attaccante stimatissimo dalla società rossoblù. Marotta ed Ausilio dovranno poi anche decidere il futuro di Matias Vecino. Il calciatore non è un titolare ma ha il contratto in scadenza nel 2022 e le sue caratteristiche piacerebbero molto a Simone Inzaghi. Qui gli aggiornamenti.