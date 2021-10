Mercato Inter, Nandez ancora nel mirino: l'agente riapre tutto

Il mercato dell'Inter è sempre attivo. Marotta continua a monitorare tutte le occasioni in vista della sessione invernale.

Una di queste piste porta a Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano quest'estate è stato vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter. Infatti, c'era già l'accordo di massima tra il calciatore, il suo entourage e la società nerazzurra. Il tutto basato su una promessa fatta da Giulini, presidente del Cagliari all'ex Boca. Il numero uno sardo aveva promesso al giocatore che lo avrebbe lasciato andare a giocare in un top club. Promessa che però non è stata mantenuta, creando all'inizio diversi disagi. Infatti il calciatore in estate era stato messo nel mirino come possibile sostituto di Hakimi. Dunque non da mezz'ala ma come esterno a tutta fascia. Ruolo che a Cagliari ha spesso ricoperto. Insomma Nandez rappresenta un vero Jolly. Inzaghi dal canto suo aveva accettato senza problemi la possibile operazione. Alla fine saltò tutto e il centrocampista è rimasto in Sardegna.

Ma Marotta, come riportato in precedenza, potrebbe tentare diversi colpi a gennaio. L'ultima notizia sul centrocampista uruguaiano arriva da CalcioNapoli24.it, dove il suo agente ha svelato qualcosa di importante sul futuro del suo assistito. "Giulini ha promesso a me e al calciatore di fare il possibile affinché vada via nel mercato di gennaio. Nandez vuole vincere qualcosa, vuole giocare la Champions. Il presidente ci ha dato la sua parola". Dunque l'agente ritorna sulla questione della promessa fatta e poi però prosegue dicendo che ci sono due, tre società su Nandez, tra cui il Napoli. Marotta e Ausilio dovranno stare attenti, gli azzurri infatti sembrano al momento in vantaggio.

Il futuro di Nahitan Nandez sembra sempre più lontano da Cagliari. Inter e Napoli son pronte a prenderlo ma una cosa è certa, Giulini dovrà abbassare le richieste. I nerazzurri dal canto loro dovranno stare attenti. Il bilancio è in rosso, come spiegato negli ultimi articoli.