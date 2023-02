Mercato Inter, via De Vrij? E’ già scelto il sostituto dell’olandese

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 07/02/2023

Mercato Inter, uno va, l’altro viene. Sono già giorni di riflessioni, quelli della società nerazzurra, in vista del futuro. Da De Vrij all’eventuale nuovo ingresso: la materia è fluida. C’è una deadline per il rinnovo dell’olandese, è proprio questo mese, o meglio la fine di questo mese. Entro il 28, De Vrij dovrà recapitare la sua risposta al biennale offerto dall’Inter.

Lo riporta gazzetta.it, che spiega come l’Inter voglia conoscere quanto prima le intenzioni dell’ex Lazio per poi tuffarsi su eventuali alternative. Chi? C’è già il nome.

Mercato Inter, il possibile sotituto di De Vrij: idee chiare

Smalling della Roma sarebbe l’indiziato ad entrare nel reparto difensivo nerazzurro a partire dalla prossima estate, qualora altre uscite (oltre Skriniar, in direzione Psg) dovessero riguardare il pacchetto arretrato di Inzaghi.

Tornando a De Vrij: l’olandese – precisa la fonte – a Milano si trova bene e, a differenza di Skriniar, non ha altre offerte di peso. Ma l’Inter ha fretta e non vorrebbe farsi sfuggire l’opportunità dell’inglese (in scadenza, non rinnoverà con la Roma). Ecco perché questo mese avverrà il dentro o fuori.