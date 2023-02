Inter, Inzaghi un premio inaspettato ai protagonisti del derby

di Mario Spolverini, pubblicato il: 06/02/2023

(Inter) Sarà la soddisfazione per il secondo derby stravinto in 15 giorni.

Sarà la prima settimana senza impegni infrasettimanali e dunque con la possibilità di programmare al meglio gli allenamenti.

Sarà anche per la necessità di permettere di tirare il fiato a chi ha speso di più nell’ultimo periodo.

Fatto sta che Simone Inzaghi ha deciso di offrire un premio speciale ai suoi ragazzi, due giorni di riposo completo.

Il gruppo tornerà a radunarsi alla Pinetina mercoledì pomeriggio.