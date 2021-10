Mercato Inter: si punta a Bremer del Torino, ma spunta un ostacolo

L’Inter è molto interessata a Gleison Bremer.

Il difensore del Torino, che nelle ultime stagioni si sta rivelando essere uno dei migliori difensori della Serie A per rendimento, è entrato nei taccuini della dirigenza nerazzurra di viale della Liberazione tanto che, in vista del mercato di giugno, soprattutto se dovesse partire Stefan de Vrij – leggi qui le ultime sul difensore olandese -, potrebbe essere davvero lui l’innesto giusto per la difesa, nell’ottica della spending review ordinata da parte del presidente Zhang, per cui si risparmierebbe in termini di ingaggio e di cartellino, vista anche la scadenza del contratto il 30 giugno del 2023.

E proprio il contratto di Gleison Bremer è al centro di attente valutazioni per la dirigenza del Torino, dal momento che in queste settimane, secondo quanto riportato da parte de La Gazzetta dello Sport, c’è stato un forte riavvicinamento sul fronte rinnovo. La nuova offerta prevede un sostanzioso aumento dell’ingaggio ed un allungamento del rapporto di un anno fino al 2024, per consentire ai granata di poter monetizzare al massimo e non perderlo in un momento che sia troppo vicino alla scadenza contrattuale.

Vedremo cosa succederà, ma di sicuro questa non è una buona notizia per l’Inter che puntava sull’imminente scadenza del contratto. Intanto la dirigenza nerazzurra, non si muove soltanto per la difesa e non soltanto per il mercato di giugno. Infatti, in avanti, potrebbe tornare in auge una vecchia pista, ovvero quella che porta a Gianluca Scamacca del Sassuolo, già cercato questa estate – leggi qui le ultime sull’attaccante.