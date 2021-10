Mercato: intreccio fra Inter e Raiola. Attenti al possibile addio di De Vrij

Mercato: l'Inter e Raiola starebbero progettando grandi manovre. Fra queste, in estate, ci potrebbe essere il possibile addio di De Vrij "per puntellare il bilancio".

Si può riassumere così l'approfondimento, pubblicato oggi (lunedì 11 ottobre), da Tuttosport. "Se Raiola dovesse concordare con l'Inter l'uscita di De Vrij in scadenza nel 2023" allora il club nerazzurro punterebbe a "Bremer del Torino: giocatore però difficile da strappare a gennaio. Il brasiliano - scrive Federico Masini - diventare un obiettivo proprio per l'estate". Per la sessione invernale di mercato, invece, l'Inter punterebbe a un altro assistito di Raiola: Armando Izzo. Motivo? "Le alternative ai titolari non hanno fin qui ricevuto grande fiducia da Inzaghi". D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov hanno poi il contratto in scadenza a giugno. "Un difensore, che sappia soprattutto destreggiarsi sul centrodestra (sul lato opposto l'allenatore nerazzurro può contare su Dimarco), potrebbe essere l'innesto giusto a gennaio per completare l'organico e - sottolinea Tuttosport - allungare le scelte di Inzaghi. Izzo è in uscita dal Torino, nelle passate stagioni lo avrebbe voluto volentieri a Milano un suo estimatore come Antonio Conte, ma il profilo del napoletano è rimasto sul taccuino dei dirigenti che a inizio 2022 cercheranno di regalare a Inzaghi un paio di innesti".

Attenzione, però. C'è un altro giocatore, assistito da Raiola, che è rimasto nei radar dell'Inter. Si tratta di Marcus Thuram, attaccante esterno del Borussia Mönchengladbach. Come detto il figlio di Lillian resta 'in orbita Inter' ma "è evidente che l'arrivo di Correa, unito alla conferma di Lautaro Martinez, chiuda momentaneamente le porte a un'altra seconda punta, seppur più fisica rispetto ai colleghi". Per questo motivo, si legge ancora sulle colonne di Tuttosport, Raiola "non si è abbattuto e non si è fermato". Da questo nasce dunque la possibilità di Izzo a gennaio.