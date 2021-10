Mercato Inter, Inzaghi cerca un vice Dzeko: Scamacca più di Raspadori

Il Mercato dell'Inter è già nel vivo, nonostante la sessione invernale debba ancora arrivare.

Simone Inzaghi ha le idee chiare. Alla sua squadra manca un vice Dzeko. Per caratteristiche infatti, manca in rosa un centravanti fisico e che faccia salire la squadra. Correa e Sanchez sono entrambi due seconde punte tecniche ma non hanno le caratteristiche del vero numero 9. Inoltre, il futuro del cileno sembra lontano dall'Inter, come vi abbiamo spiegato precedentemente. Spunta così l'idea Gianluca Scamacca. L'attaccante del Sassuolo, classe 1999, è uno dei migliori prospetti del calcio italiano. I nerazzurri, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, avrebbero messo gli occhi sul bomber neroverde. Sfida in Serie A con Fiorentina e Juventus interessate.

Inzaghi al momento, preferirebbe Scamacca rispetto a Raspadori (nonostante sia anche lui nel mirino dell'Inter), per una questione di caratteristiche. L'attaccante ex Genoa andrebbe a prendere il ruolo di Vice Dzeko. Ruolo perfetto per lui vista la stazza e la tecnica, caratteristiche molto simili al bosniaco ex Roma. Mentre Raspadori al momento è una prima punta, quasi falso nueve, più tecnico ma meno fisico. Insomma, Scamacca è un centravanti vero, quello che in nerazzurro oltre a Dzeko, non c'è. La sua valutazione però si aggira intorno ai 25 milioni, cifra importante soprattutto in questo grave periodo di crisi.

Marotta infatti, al momento, non sembra intenzionato a spendere quella cifra Perciò in casa Inter, nonostante la pista Scamacca sia concreta, si sta prendendo in considerazione un'altra ipotesi: Satriano come sostituto di Alexis Sanchez. Ipotesi di cui abbiamo approfondito precedentemente in uno dei nostri articoli.