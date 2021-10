Futuro Sanchez, c'è un club che lo vorrebbe già a gennaio

Alexis Sanchez è ogni giorno sempre più lontano da Milano.

Nel capoluogo lombardo, nonostante lo scudetto conquistato pochi mesi fa, l'attaccante cileno non è più felice, e la story su Instagram (poi rimossa) dopo Sassuolo-Inter ne è la prova lampante. Un malumore palpabile che, come spiegato in questa esclusiva, può portare ad un addio tra le parti già nella prossima sessione di mercato invernale.

L'ipotesi della rescissione consensuale prende piede (clicca qui per leggere le cifre della possibile buonuscita), e qualcuno come il Marsiglia si sta già adoperando per gettare le basi per un trasferimento già nei prossimi mesi. Stando a quanto riferito dalla redazione spagnola di Mundo Deportivo infatti, il club francese accogliere Sanchez più che volentieri. Un profilo d'esperienza che a causa dei numerosi problemi fisici non ha potuto rendere al 100% in nerazzurro ma che in una squadra che gli affidi un ruolo da protagonista può dire ancora molto.

L'arrivo di Joaquin Correa dalla Lazio ha visto le speranze di Sanchez di giocare ridursi al lumicino, oltre ovviamente al duo offensivo imprescindibile per Simone Inzaghi formato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Insomma, la folta e forte concorrenza all'Inter al cileno non fa piacere. Il club di Via della Liberazione dal canto suo terrebbe Sanchez volentieri poiché l'ex Udinese e Barcellona rappresenterebbe una pedina che anche per pochi minuti a partita potrebbe far comodo. Evidentemente, questo tipo di incarico non soddisfa il classe '88 che sta valutando ogni ipotesi. Nelle prossime settimane, a riguardo, seguiranno senza dubbio aggiornamenti, e il Marsiglia c'è.