Mercato Inter, pista concreta per il dopo Skriniar: occhio al francese

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/06/2023

Mercato Inter già all’opera. L’Inter sta per salutare Milan Skriniar, che lascerà il club a fine stagione per unirsi al Paris Saint Germain a parametro zero. I nerazzurri però da mesi hanno già messo nel mirino diversi possibili eredi del centrale slovacco a Milano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società sta già cercando il suo successore e la sua sostituzione è diventata la priorità del prossimo mercato nerazzurro. La dirigenza ha aperto diverse opzioni e è pronta a perseguire altre piste.

Mercato Inter, occhi su Pavard ma non solo: le ultimissime dalla difesa

Attualmente, i principali candidati per sostituire Skriniar sono Benjamin Pavard del Bayern Monaco, Matteo Scalvini dell’Atalanta e Trevoh Chalobah del Chelsea. Riguardo a Pavard, è stato ufficializzato questa settimana che non rinnoverà il suo contratto con il Bayern Monaco.

Nonostante il suo contratto in scadenza nel 2024, il suo valore di mercato è stimato intorno ai 20 milioni di euro e il suo stipendio è tra i più alti per la sua posizione. Per l’Inter, questa è chiaramente un’opportunità, poiché hanno aperto un dialogo con i suoi agenti sin dallo scorso gennaio. Tuttavia, il rischio maggiore è la concorrenza da parte di altri club, il che potrebbe portare a un’asta per l’acquisizione del giocatore. Intanto sul futuro di Romelu Lukaku arrivano ulteriori aggiornamenti (qui tutti i dettagli).