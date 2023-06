Inter, Lukaku non ha dubbi sul futuro. Ecco cosa manca

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/06/2023

Inter, a 8 giorni dalla finale di Champions League contro il Manchester City si entra anche nella fase estiva del calciomercato.

In casa nerazzurra uno dei nodi da sciogliere è il futuro di Romelu Lukaku. Il bomber belga, di proprietà del Chelsea, è in prestito onerosissimo all’Inter. Ci sarebbe un gentlemen agreement per il rinnovo del prestito per un’altra stagione, ma le cose sarebbero cambiate nel corso dell’anno. Il Chelsea, che viene da una stagione a dir poco disastrosa, ha ufficializzato Pochettino come nuovo allenatore e l’argentino vorrebbe provare a tenere il belga.

Inter, Lukaku vuole restare in nerazzurro ma il futuro è poco chiaro. Dopo Istanbul si dovrà trovare l’accordo con il Chelsea o sarà addio.

Da canto suo Lukaku è stato chiarissimo sul voler restare all’Inter. L’annata del ritorno a Milano era partita non nel migliore dei modi. Tra infortuni, Mondiale in Qatar e lento rientro sembrava che il Lukaku “due” in nerazzurro fosse destinato a finire a giugno. Poi il giocatore si è completamente ristabilito tornando sui livelli di quello di due stagioni fa. È risultato fondamentale della cavalcata Champions e anche per la conquista del piazzamento tra le prime quattro di campionato.

Secondo quanto riporta il noto giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, espertissimo di mercato, sul suo account twitter ha fatto il punto sulla situazione di Big Rom ““Nessuna discussione a maggio per Romelu Lukaku tra Chelsea e Inter nonostante le segnalazioni. Ci saranno dopo la finale di Champions League. È noto che la priorità di Lukaku è restare all’Inter per la prossima stagione. Si incontreranno i due club. Ma nessuna decisione prima dell’11 giugno”.

Insomma ad oggi nulla è chiaro sulla prossima stagione di Lukaku.