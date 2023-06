Torino-Inter, maxi turnover per Inzaghi: chance per un Primavera (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/06/2023

Torino-Inter, domani alle 18:30 i nerazzurri scendono in campo per l’ultima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, con la qualificazione in Champions League già in tasca, sembrerebbe intenzionato a fare un maxi turnover.

A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiegando che l’intenzione del tecnico sarebbe quella di preservare i titolarissimi per la finalissima contro il Manchester City.

Torino-Inter, staffetta Dzeko-Lukaku: in attacco Curatolo

Solito 3-5-2 per i nerazzurri con D’Ambrosio, De Vrij e uno tra Acerbi e Bastoni. Tra i pali Handanovic per quella che potrebbe essere la sua ultima con la maglia dell’Inter.

In mediana Asllani con Gagliardini e uno tra Barella e Calhanoglu. In attacco riposa Lautaro al suo posto possibile maglia da titolare per il primavera Dennis Curatolo. A completare il reparto staffetta tra Dzeko e Lukaku.