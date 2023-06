Inter, è bufera sull’arbitro della finalissima di Istanbul

di Redazione, pubblicato il: 02/06/2023

(Inter) Grossi guai in vista per Szymon Marciniak, l’arbitro designato per dirigere la finale di Champions League il prossimo 10 giugno a Istanbul.

Secondo la Gazzetta dello Sport “avrebbe preso parte nei giorni scorsi a una manifestazione voluta dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. Posizioni cui l’Uefa stessa e l’intera comunità calcistica sono contrarie”.

L’indagine dell’Uefa dovrebbe essere velocissima. Già nelle prossime ore si saprà se Marciniak verrà sostituito.