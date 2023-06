Champions, la carica di Inzaghi in vista del City.  Il bello deve ancora venire

di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/06/2023

Champions, in vista della finale Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di UEFA Champions League Magazine.

Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter.

Parlando dell’approdo in finale Inzaghi ha detto. “È un motivo di grande orgoglio ed è tanto tempo che un’italiana non giocava una finale di Champions. E’ stato un percorso lungo, difficile ma è una finale conquistata con pieno merito ”

Champions, Inzaghi racconta il cammino fino alla finale. Il bello deve ancora venire

Ricordando i quarti col Benfica ha sottolineato come i suoi a San Siro abbiano fatto una grandissima gara centrando con merito la semifinale. Semifinale che è stata carica di tensione per il doppio derby che ha bloccato di fatto la città di Milano e non solo. “Abbiamo fatto di tutto per arrivare a questa finale. Sapevamo che sarebbe stata una semifinale diversa rispetto ai quarti e agli ottavi facendo un derby e quindi sapevamo tutto quello che ci sarebbe stato dietro. Abbiamo avuto un approccio straordinario, abbiamo fatto due gol e potevamo farne anche qualcuno in più. Abbiamo passato il turno con merito, grazie ai ragazzi che hanno avuto un’aggressività, una determinazione e una voglia di portare a casa questa finale immensa”.